Жителей Мытищ приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший палисадник»

В Мытищах проходит конкурс «Лучший палисадник», объявленный окружной общественной палатой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе участвуют территории многоквартирных домов, похожие на сказку или волшебный сад. Всего будет три номинациии:

«Лучший цветник»;

«В гостях у сказки»;

«Волшебный сад».

Заявки для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: mytishchi_palette@mail.ru.

До 31 августа специальная комиссия будет отсматривать заявки на участие, выезжать на благоустроенные придомовые территории и оценивать яркость и креативность работ. Подробности можно узнать по телефону 8-903-723-85-51.

С правилами можно ознакомиться по ссылке.

Уже появились первые претенденты на звание победителей объявленного окружной Общественной палатой конкурса «Лучший палисадник».

Ими стали жители мкр. Рупасово и Мытищи-16. Такие красивые уютные уголки созданы возле дома 2Г на улице Белобородова и в военном городке Мытищи-16 у домов 6 и 7 на улице Зеленой.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.