Жителей Мытищ 22 мая приглашают на встречу в формате выездной администрации

Очередная встреча с жителями округа Мытищи пройдет 22 мая в ДК «Протасово» по адресу: деревня Протасово, ул. Камышовая, стр. 17А. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Жители смогут напрямую задать интересующие вопросы профильным специалистам управлений администрации, представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Такой формат уже зарекомендовал себя с конструктивной стороны и позволяет в прямом диалоге найти пути решения по каждому вопросу.

Начало работы выездной администрации — 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.