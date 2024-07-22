сегодня в 13:19

Жителей Москвы предупредили о дожде, грозе и сильном ветре 22 июля

По данным Метеобюро, на столицу 22 июля обрушатся дождь и гроза, ожидается выпадение осадков до 25 мм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Усиление порывов ветра при грозе может достигать до 15 м/сек.

Жителям и гостям столицы по время непогоды порекомендовали быть внимательнее и соблюдать правила безопасности. Им напомнили, что следует избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними автомобиль.

При чрезвычайной ситуации обратиться за помощью можно по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

В понедельник в Московском регионе ожидается дождливая, но теплая погода. Температура воздуха прогреется до плюс 23 — плюс 25 градусов.