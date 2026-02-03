Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парки

Со 2 по 8 февраля в парках Лобни пройдут различные развлекательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

6 февраля во всех парках Лобни пройдет Всероссийская акция «Письмо солдату». В рамках мероприятия, в канун праздника Защитников Отечества, жителей и гостей муниципалитета приглашают написать письма участникам специальной военной операции со словами поддержки, добрыми пожеланиями и поздравлениями.

Эта масштабная патриотическая инициатива продолжает славную традицию, идущую со времен Великой Отечественной войны, когда весточка из дома была бесценной поддержкой для бойцов.

Также со 2 по 8 февраля в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут: творческие беседы, ретродискотеки, учебно-тренировочное занятие по хоккею, хоровое пение 50+, мастер-класс «Вяжем на фронт», фотовыставка и Чайный клуб настольных героев. Кроме того, гости могут присоединиться к активностям — традиционному забегу 5 верст и занятиям по скандинавской ходьбе.

В парке «Киово» пройдут уличные и настольные игры, встреча с ветераном СВО Александром Бронниковым, викторина, научные лаборатории и мастер-классы по поделкам из бумаги и лепке из воздушного пластилина.

В парке «Река времени» пройдут веселые старты, музыкальная физкульт-минутка и викторина.

В Лобненском лесопарке пройдут занятие молодежной театральной студии, мастер-класс «Рисунок антистресс», а также кинопросмотр фильма «Иллюзия обмана», тренировка по брейку и игротека для думающей молодежи ко Дню российской науки. Кроме того, тут состоится занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.