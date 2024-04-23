Жителей Королева приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате.

Но несмотря на это, рассказать о своем ветеране, герое Великой Отечественной войны может каждый! Мы предлагаем жителям Королева принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Для этого присылайте письма с фотографиями, ФИО, датами жизни своих родственников — участников ВОВ на электронный адрес: polk@korolev.ru

Портреты будут размещены в социальных сетях Администрации города и средств массовой информации, а также на экранах, установленных на праздничных площадках.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.