сегодня в 11:34

Жителей Королева приглашают на открытый прием в формате «Выездная администрация»

Жители Королева могут посетить открытый прием в формате «Выездная администрация». Прием пройдет 30 мая с 17:00 до 19:00, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он состоится по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 18, стадион Спортивно-оздоровительного центра «Первомайский».

Прием проведут: глава городского округа Королев Игорь Трифонов, первые заместители и заместители главы городского округа, а также представители управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, МФЦ, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.