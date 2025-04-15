Жителей Коломны 18 апреля приглашает обсудить благоустройство парка на ул Левшина

Территория парка на улице Левшина в Коломне включена в адресный перечень проектов по благоустройству в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». 18 апреля в 18:00 в концертном зале арт-квартала «Патефонка» состоится открытое обсуждение предложений по благоустройству общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приглашаем всех жителей присоединиться к соучастному проектированию. Ваше мнение важно для нас, и вместе мы сможем создать комфортное и красивое пространство для отдыха и общения. Не упустите возможность внести свой вклад в будущее нашего округа!» — отмечается в материале.

Коломна уже одержала победу во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды.

В сквере «Блюдечко» планируется разбить фруктовый сад, оборудовать смотровую площадку и лужайку для отдыха, а также построить литературную беседку и чайный павильон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.