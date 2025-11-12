Жителей Каширы приглашают присоединиться к голосованию за пруды и озера

Водоемы в Подмосковье расчистят в рамках программы губернатора «100 прудов и озер». В голосовании примут участие 12 прудов городского округа Кашира, но проголосовать можно за один. Чтобы принять участие в опросе, выберите свой округ и нужный водоем из списка и авторизуйтесь через «Госуслуги», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей: С 2021 года у нас действует программа «100 прудов и озер». Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе»

В прошлом году в голосовании участвовало 47 тысяч человек, и было отобрано 20 водоемов общей площадью 302 гектара. Итоги помогут сформировать перечень для очистки в 2026 году, а ваше мнение станет залогом обновления любимых мест отдыха жителей региона.

Голосование доступно по ссылке: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026. Сбор мнений будет проходить до 10 декабря 2025 года на подмосковном портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.