Жителей и гостей Звенигорода приглашают на прогулку по местам киносъемок

Экскурсионную прогулку по местам киносъемок проводят в Звенигороде в летнее время. Сотрудник звенигородского музея-заповедника Сергей Флегонтов рассказывает о том, как на звенигородской земле снимались известные кинокартины, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского горокруга.

Флегонтов показывает, где снимались полюбившиеся зрителям «Солярис», «Карьера Димы Горина» с участием Владимира Высоцкого, а также «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Бег».

«Интересно, что часто на такие экскурсии приезжают как киноманы из Москвы, так и профессионалы, которые изучают историю кино», — поделился Сергей Флегонтов.

Некоторые из жителей Звенигорода помнят, как проходили съемки культовых кинолент, другие выходили на съемочную площадку в качестве актеров массовых сцен.

Благодаря рассказам жителей Звенигорода Сергею Флегонтову удалось смонтировать видеосюжет по местам киносъемок, а чуть позже экскурсовод создал новый проект: решил устраивать регулярные экскурсионные прогулки.

По словам Сергея Флегонтова, сейчас несколько раз в год какая-нибудь съемочная группа приезжает снимать кино в Звенигород. Площадкой для киносъемок становятся монастырские соборы, окрестности обители, центральная улица Московская, Купчий дворик и гостиница «Татьяна Прованс».

Узнать об экскурсии звенигородского музея-заповедника можно по телефону: + 7 (915) 393-55-65.

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