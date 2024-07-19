Жителей и гостей Зарайска приглашают на фестиваль 20 и 21 июля

20 и 21 июля в Зарайске пройдет фестиваль «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В 2018 году губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о создании министерства благоустройства Московской области. Все эти годы мы ведем активные работы по благоустройству округа Зарайска. Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом, сохранили его культурное наследие», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства территорию вокруг водонапорной башни замостили тротуарной плиткой. Возле водонапорной башни в 2019 году были установлены детская игровая площадка и столы для пинг-понга. Полностью обновлена Красноармейская улица, появились новые малые архитектурные формы — качели, скамейки и урны. Еще одна детская игровая площадка была обустроена возле жилых домов со стороны торговых рядов. Также установлены информационные стелы с кратким описанием пространства.

Реализация проекта позволила объединить исторический центр в большую пешеходно-туристическую зону и превратить площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство.

В 2019 году в парке «Беспятовская роща» была проложена тропиночная сеть (плиточное покрытие, деревянный настил), обустроены зоны отдыха, установлены новая детская и спортивная площадки, скамейки и урны, проведено озеленение и освещение территории.

В 2020 году завершился проект по благоустройству парковой зоны на улице Академика Виноградова. Были выполнены работы по обустройству дорожно-тропиночной сети с покрытием из плитки и гравийного отсева, беговой дорожки с резиновым покрытием, установлены детские площадки с резиновым покрытием, появился скейтпарк, спортивные площадки и воркаут, площадка для выгула собак из гравийного отсева, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, пешеходный мостик и парковка.

В том же году в результате благоустройства набережная реки Осетр получила всю необходимую инфраструктуру: оборудованы волейбольная и смотровые площадки, пляж, парковка, обустроены дорожки для прогулок, установлены малые архитектурные формы и многое другое. Территория стала более удобной, уютной и эстетичной.

В рамках благоустройства в сквере у ДК «Победа» в 2021 году выполнено обустройство дорожно-тропиночной сети, появилась игровая площадка для детей, а также обустроены зоны воркаут и с настольным теннисом. Проведены работы на универсальной спортивной площадке, которая раньше была только хоккейной, а теперь в летнее время будет предоставлена любителям футбола, баскетбола, волейбола и тенниса. На территории расположены два маршрута для пешей ходьбы на 530 и 600 м. На главной площади перед Домом культуры разместили уличную сцену и амфитеатр. За ДК проведена реконструкция площади с памятником маршалу Советского Союза Кириллу Мерецкову.

В 2023 году была благоустроена площадь перед кремлем. Ее замостили гранитной брусчаткой, в сквере перед главным входом в кремль пешеходные дорожки выполнили из гранитного отсева. Также обустроили лестничные спуски, установили новые опоры освещения и антипарковочные столбики, выполненные из дерева в историческом стиле. На улицах Музейная, Пожарского и Кузнецкий спуск выполнена замена покрытий на подъездах к домам на покрытие из плитки, установлены новые опоры освещения со светильниками, провели посадку кустарников. В целях безопасности на всей территории установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

После завершения второго этапа работ по благоустройству берега реки Осетр в Зарайске новая территория стала продолжением набережной от улицы Правобережная до Лодочной станции, которую завершили в 2020 году. После окончания всех работ здесь появилось единое связанное пространство для прогулок и отдыха жителей и гостей Подмосковья.

Проект благоустройства набережной реки Осетр от плотины до Белого колодца является победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На набережной сформировали природно-рекреационный пешеходный маршрут — главной связи между плотиной и Святым источником «Белый колодец». Вдоль реки обустроили прогулочный маршрут в виде настила с пирсами для отдыха и рыбалки, детские игровые площадки и познавательную природную тропу, которая проходит по живописным пространствам холмов возле Белого колодца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.