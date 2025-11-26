Жителей и гостей Егорьевска приглашают в парк на открытие зимнего сезона

1 декабря в Егорьевске стартует зимний сезон — на общественных пространствах зажжется новогодняя иллюминация, а в парках пройдут праздничные представления. Главный городской парк — «200 лет Егорьевску» — приглашает детей и взрослых на волшебную сказку, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония открытия сезона стартует в 18:00. Все начнется на сцене «Корзина» — здесь пройдет театрализованная концертная программа с любимыми сказочными героями, будет звучать музыка и поздравления, а ровно в 18:30 на главной городской ели зажгутся огни!

Вход свободный.

Здесь же, в парке, свою резиденцию откроет Дед Мороз. Уже в первый день добрый волшебник проведет две личные встречи с ребятами. У него в гостях малышей ждут игры и мастер-классы. С этого дня резиденция будет работать для всех желающих по выходным дням. Участие платное, по предварительной записи. Здесь же, в домиках деревни Простоквашино, будет работать почта Деда Мороза.

Еще одной долгожданной локацией, которая откроется 1-го декабря, станет каток. Это идеальное место для семейного отдыха, романтических встреч и активного времяпрепровождения с друзьями. Для удобства посетителей предусмотрены теплые раздевалки, камера хранения для личных вещей, а также бесплатный (под залог) прокат коньков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.