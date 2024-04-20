Жителей Химок наградили за профессиональные заслуги в честь Праздника труда

В городском округе Химки поздравили более 40 лучших работников предприятий. Специалистам вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги, передает пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов РФ Нелли Хомякова, представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального Совета Химок. Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области

«Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки — один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Благодарностью губернатора Московской области наградили эксперта кадрового и правового обеспечения управления по образованию Химок Анну Белову, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей шестого разряда НПО имени С. А. Лавочкина Зуфара Азизова, начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Шереметьево Алексея Рудника. Почетный знак Московской областной Думы «За труды» вручили первому заместителю главного инженера МКБ «Факел» Вячеславу Яблокову и учителю начальных классов «Школы равных возможностей» Ирине Литавской.

«В моем подчинении более тысячи сотрудников по всей России. Ежегодно мы участвуем в разных проектах, среди которых есть и наши собственные благотворительные программы. Мы помогаем детям, животным, ветеранам и людям с инвалидностью. Очень приятно, что в этот день за наши труды нас отметили», — поделилась директор по персоналу АО «Лонмади» Дарья Ильюшина.

Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. Одну из семей — Серегиных отметили благодарностью губернатора Московской области. Вместе они заняли третье место в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт».

Гостям праздника труда представили выставку «Женское дело». В экспозиции — 12 историй химчанок, среди них: спасатель, водитель троллейбуса с 20-летним стажем, арбитр ФИФА, паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука, основательница футбольной команды, инженер-конструктор космического предприятия и другие. Каждый портрет сопровожден краткой историей карьеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.