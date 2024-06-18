22 июня — День памяти и скорби. В этот день по всему миру зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Жителей Дзержинского приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти», передает пресс-служба администрации городского округа.

До 22 июня на платформе деньпамяти.рф можно принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти» и зажечь свою виртуальную свечу, почтить память героев Великой Отечественной войны.

На сайте опубликованы видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединяйтесь к акции, зажгите свою свечу, чтобы почтить память павших и сказать слова благодарности нашим уважаемым ветеранам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.