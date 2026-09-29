В Химках подготовили теплосети и котельные к запуску отопления

Коммунальные службы Химок подготовили теплосети, котельные и тепловые пункты к отопительному сезону и провели пробные топки. Отопление планируют включать поэтапно с 1 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зоне ответственности ТСК «Мосэнерго» гидравлические испытания прошли более 500 км тепловых сетей. К сезону подготовили 106 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 21 котельную. На девяти ЦТП установили системы автоматического ввода резерва и плавного пуска, заменили насосы, теплообменники и запорную арматуру. Для контроля теплоснабжения внедрили цифровую систему удаленного мониторинга, на 99 объектах модернизировали системы охраны.

По инвестиционной программе 2026 года реконструировали 4,1 км сетей. Обновили участок магистрали М-25 протяженностью 1,26 км, провели работы на улице Репина на участке длиной 0,85 км, улице 9 Мая и на разводящих сетях в Новогорске, Подрезкове, Сходне, Левобережном и других частях округа.

Для устранения возможных аварий сформировали бригады, подготовили запас материалов и оборудования, организовали круглосуточное дежурство. Теплоснабжающие организации также провели противоаварийную тренировку.

Отопительный сезон планируют начать 1 октября: сначала тепло подадут на социальные объекты, затем — в жилые дома. Если после запуска батареи шумят или часть радиаторов остается холодной, причиной может быть воздух в системе. Специалисты устраняют такие проблемы в рабочем порядке. По вопросам отопления можно обратиться в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в управляющую компанию дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.