В Электростали высадили 32 дерева и 80 кустарников

Жители, волонтеры и представители общественных организаций и администрации Электростали в сентябре 2026 года высадили деревья и кустарники в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Электростали в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 16 хвойных и 16 лиственных деревьев, а также 80 декоративных кустарников. В посадке участвовали жители, волонтеры, представители общественных организаций и администрации городского округа.

«Мы вместе с семьей всегда стараемся принимать участие в таких экоакциях. В этот раз посадили клены, желтую акацию и пузыреплодник. Чтобы заботиться об экологии, нужно не только говорить об этом, но и делать реальные дела», — рассказала участница акции Диана.

В Подмосковье экологические акции проводят ежегодно. Они помогают восстанавливать леса, пострадавшие от вредителей, пожаров и других факторов, и озеленять парки, скверы, аллеи и дворы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.