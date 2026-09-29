Мытищинская больница получила вторую С-дугу для операций

Мытищинская ОКБ получила вторую С-дугу для травматологического отделения. Теперь врачи могут проводить две операции одновременно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В травматологическое отделение Мытищинской ОКБ поступила вторая С-дуга. Благодаря новому аппарату врачи могут одновременно проводить два хирургических вмешательства: от репозиции переломов и установки металлоконструкций до артроскопических и реконструктивных операций.

Аппарат дает четкие рентгеновские изображения в режиме реального времени. Он интегрирован в цифровую систему больницы, что упрощает обмен данными между отделениями и ускоряет формирование архива снимков.

Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.