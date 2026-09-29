Сбер выпустил новую коллекцию банковских карт с героями «Союзмультфильма»

Во время Московского стартап-саммита Сбер и киностудия «Союзмультфильм» представили совместную коллекцию банковских карт с героями, знакомыми миллионам россиян с детства. Можно выбрать карту с персонажами из «Ну, погоди!», «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», «Возвращения блудного попугая» и «Жил-был пес». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Коллекция приурочена сразу к двум юбилеям — 185-летию Сбера и 90-летию «Союзмультфильма».

Дизайны разработаны с помощью нейросети Сбера ГигаЧат. Так, знакомые с детства образы получили новое прочтение, сохранив характер и узнаваемые черты. Героев можно выбрать для оформления пластиковой карты, а в СберБанк Онлайн они появятся в цифровом виде — на заставках цифровой карты, SberPay, QR-кода и в пуш-уведомлениях.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).