Жителей Дзержинского приглашают на «День молодежи»

Яркая программа в рамках празднования Дня молодежи 29 июня запланирована в парке «Сказка» городского округа Дзержинский, рассказали в пресс-службе администрации муниципального образования.

Во время торжественной части будут отмечены благодарственными письмами за активную жизненную позицию, инициативу и реализацию молодежной политики ребята, представители молодежных и общественных организаций.

В субботний вечер в парке для всех гостей будут организованы фотозоны. Для любителей творчества пройдут художественные мастер-классы. Состоится и традиционная конкурсная программа для зрителей. Отличное настроение и заряд позитива подарят всем зажигательные выступления творческих коллективов.

«Организаторы подготовили увлекательную, разнообразную программу, где каждый найдет что-то интересное для себя. Главное, чтобы погода не подвела», — сказал специалист отдела молодежной политики администрации городского округа Дзержинский Сергей Зотов.

Молодежная площадка в парке «Сказка» начнет свою работу 29 июня в 16:00.

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