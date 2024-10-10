Жителей Дзержинского приглашают на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»

В Дзержинском просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» пройдет 18 октября в 12 часов в Центральной городской библиотеке, улица Томилинская, 20А. Проверить свои знания и попытаться разгадать предложенный кроссворд сможет любой желающий от 12 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» проводится в России шестой раз. Каждый год организаторы предлагают участникам новую тематику. Тема 2024 года — «Книги и рукописи в собраниях российских библиотек» посвящена истории книги, книгопечатания и библиотечного дела.

Исторический кроссворд — это возможность потренировать свои воображение и логику, провести время наедине с историей, возможность вспомнить общее прошлое, узнать что-то новое и интересное. Для того чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. Все участники Всероссийского исторического кроссворда получают сертификат.

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