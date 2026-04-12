Жителей двух сел в Дагестане призвали покинуть дома из-за риска прорыва плотины

Жителей сел Гергебиль и Кикуни в Дагестане предупредили о риске прорыва естественной плотины. Их призвали эвакуироваться, сообщила пресс-служба районной администрации.

Причиной стал обвал горной породы в соседнем Лакском районе, из-за которого образовалось завальное озеро. Существует угроза прорыва плотины и резкого подъема воды в реках ниже по течению.

Жителям домов вблизи поймы реки рекомендовали временно покинуть свои дома и перебраться к родственникам или в пункты временного размещения.

Кроме того, категорически запрещено находиться у береговой линии.

Ранее в Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального значения из-за наводнения.

