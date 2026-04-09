В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального значения из-за наводнения

В Дагестане и Чечне введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Соответствующее решение было принято в связи с масштабными последствиями паводков в этих регионах, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф» .

Об установлении режима ЧС сообщил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. По его словам, ситуация в пострадавших республиках требует вмешательства на федеральном уровне.

Руководителям обоих регионов было дано указание в максимально короткие сроки провести оценку нанесенного ущерба. Полученные данные необходимо передать в федеральные органы власти.

Помимо этого, властям республик предстоит подготовить детальный план по восстановлению жилых домов и социальной инфраструктуры, поврежденных в результате наводнения.

Мощные ливни, каких не видели больше 100 лет. Что известно о последствиях наводнений в Дагестане.

