Жителей Дубны приглашают на форум «Управдом»

сегодня в 17:33

Муниципальный форум «Управдом» состоится в Дубне 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа Дубна.

Муниципальный форум «Управдом» состоится в лекционном зале ДК «Октябрь» по адресу: г. Дубна, пп. Космонавтов, д. 1.

«Главными темами форума станут капремонт многоквартирных домов, подготовка МКД к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов, прием дворовых территорий по чек-листу, замена контейнеров и график их помывки, ремонт подъездов в текущем году, а также модернизация системы водоснабжения», — рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.