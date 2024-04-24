Жителей Дубны 27 апреля приглашают поучаствовать во Всероссийском субботнике

В эту субботу, 27 апреля, жителей Дубны приглашают поучаствовать в благоустройстве города. Отобраны несколько локаций, где будет организовано достаточное количество уборочного инвентаря, специализированной техники и посадочного материала. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна.

Так, в рамках субботника в парке семейного отдыха пройдет акция «День добрых дел», в рамках которой в парке высадят саженцы кленов, ели и липы.

Территории образовательных учреждений (школы, детские сады). Здесь родители и дети в рамках акции «День добрых дел» высадят саженцы на территории учреждения.

Один из самых популярных туристических маршрутов Дубны: ул. Флерова — площадь Мира. Здесь будет организован субботник, будут красить памятник Глинке, убирать листву.

Территория, прилегающая к постаменту памятника Сталина, излюбленное место ценителей пикников и посиделок на берегу Московского моря нуждается в генеральной уборке.

Жителей и гостей города приглашают подготовить место отдыха горожан к приему отдыхающих.

Время сбора на всех локациях — 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.