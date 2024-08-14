Жителей Долгопрудного приглашают 18 августа на уборку мусора

Акция по раздельному сбору отходов состоится 18 августа на территории одного из микрорайонов городского округа Долгопрудный. Это не только возможность внести свой вклад в охрану окружающей среды, но и уникальный шанс узнать больше о важности раздельного сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Каждый желающий сможет сдать: макулатуру, стеклотару, металл, текстиль, твердый пластик, крышки от бутылок.

В день акции в зоне экопросвещения волонтеры расскажут участникам, как правильно сортировать отходы и как они возвращаются в производственный цикл после переработки, став новыми вещами.

Каждый из нас ежедневно производит огромное количество мусора. Правильная сортировка отходов помогает значительно сократить их объем, минимизируя нагрузку на свалки и экономя ресурсы для производства новых товаров.

Время: с 12:00 до 13:30.

Адрес: ул. Набережная возле забора у батутного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.