сегодня в 15:42

Жителей Дмитрова приглашают на занятия по подготовке к сдаче нормативов ГТО

Жители и гости Дмитровского городского округа приглашаются на бесплатные занятия по подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщается на сайте администрации горокруга.

На занятиях каждый желающий сможет попробовать свои силы, спортивные инструкторы продемонстрируют правильную технику выполнения испытаний, ознакомят с перечнем необходимых испытаний в соответствии с возрастными ступенями, а также помогут подготовиться к тестированию.

Возраст занимающихся: от 6 до 79 лет (с 1 по 18 ступень комплекса ГТО).

Подготовительные занятия будут проходить с июня по август по графику, который размещен на сайте администрации Дмитровского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.