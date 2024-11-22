Жителей Чехова приглашают принять участие в диктанте по математике

В День математика, который отмечается в России 1 декабря, состоится Всероссийский математический диктант. Жителей Чехова приглашают принять в нем участие, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Диктант пройдет в двух форматах — онлайн по всей России и офлайн в Москве после предварительной регистрации на сайте https://education.tbank.ru/activities/events/event/t-math/?parent_url=https%3A%2F%2Ft-math.ru%2F%27.

Проверить навыки из школьной программы по математике, а также прослушать лекции от профессоров математики ведущих вузов страны — Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Центрального университета и других, смогут все желающие.

Также в преддверии Дня математика уже начал работу масштабный образовательный проект «T=Математика», который объединяет в себе серию бесплатных образовательных мероприятий для учителей, родителей, школьников, студентов, IT-специалистов и всех желающих изучать математику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.