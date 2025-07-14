Жителей Балашихи приглашают принять участие в акции «Вода России»

сегодня в 17:20

17 июля сотрудниками управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха при участии волонтеров и неравнодушных жителей пройдёт уборка берегов Церковного пруда от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Время начала акции: 11:00.

Координаты точки сбора: 55.757154, 37.897358.

Место для парковки: 55.756928, 37.898121 (вблизи дома № 12 на улице Черная Дорога).

Весь инвентарь для уборки: мешки, перчатки и грабли будут выдаваться на месте.

По возможности приходите в резиновой обуви.

Дополнительную информацию можно узнать у организатора акции в Балашихе — сотрудников управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа по телефону: +7 495 521-67-67, добавочный 5521.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.