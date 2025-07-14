Жителей Балашихи приглашают принять участие в акции «Вода России»
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Балашиха
17 июля сотрудниками управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха при участии волонтеров и неравнодушных жителей пройдёт уборка берегов Церковного пруда от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Время начала акции: 11:00.
Координаты точки сбора: 55.757154, 37.897358.
Место для парковки: 55.756928, 37.898121 (вблизи дома № 12 на улице Черная Дорога).
Весь инвентарь для уборки: мешки, перчатки и грабли будут выдаваться на месте.
По возможности приходите в резиновой обуви.
Дополнительную информацию можно узнать у организатора акции в Балашихе — сотрудников управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа по телефону: +7 495 521-67-67, добавочный 5521.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.