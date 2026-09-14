Житель Забайкалья вернет 81 тыс руб пособия на чужого ребенка

Суд обязал жителя Оловяннинского района вернуть более 81 тысячи рублей переплаты по пособию: ребенок с рождения находился на полном гособеспечении, сообщает «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Забайкалья.

Житель Оловяннинского района в 2025 году оформил ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка. Ее размер составлял 20,1 тысячи рублей.

В феврале 2026 года установили, что ребенок с рождения находится на полном государственном обеспечении и фактически не живет с отцом. Переплата превысила 81 тысячу рублей.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Забайкальскому краю потребовало добровольно вернуть деньги, но мужчина этого не сделал. Суд полностью удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения. Ответчик на заседание не явился, поэтому дело рассмотрели заочно. Решение пока не вступило в законную силу.

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