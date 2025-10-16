Житель Уфы стал звездой американских соцсетей после драки в автобусе

Житель Уфы неожиданно стал звездой соцсетей в Соединенных Штатах после драки с пьяным дебоширом в рейсовом автобусе, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как между молодым кикбоксером Данисом и пьяным мужчиной происходит конфликт. В ответ на грубость Данис наносит несколько ударов оппоненту, после чего он без сознания рухнул на пол.

Видео стало вирусным в социальных сетях по всему миру, особенно в США. Пьяный мужчина пытался разговаривать на английском языке, поэтому американцы решили, что инцидент произошел у них в стране.

Теперь соцсеть X (бывший Twitter) переполнен мемами с жителем столицы Башкортостана, которого американцы видят в образе крестоносца.

