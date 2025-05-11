Житель Уфы купил телевизор за 480 рублей, в этом ему помог суд

Житель Уфы Республики Башкортостан добился права купить телевизор в магазине за 480 рублей. Для этого он обратился в Верховный суд, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Честный репортаж».

Азат Г. купил телевизор LG в 2023 году на маркетплейсе в рамках акции. Но товар ему не доставили, предложив вернуть средства.

Мужчина не согласился с предложением и отправился в суд. Суд первой инстанции занял сторону покупателя. Но аппеляционный и кассационный решили, что магазин может вернуть мужчине 400 рублей и не отдавать товар.

Затем Азат отправился в Верховный суд Башкирии. Тот постановил, что телевизор нужно вернуть покупателю за ту стоимость, которую он заплатил. При этом цена меньше рыночной в 100 раз.