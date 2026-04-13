Житель Темиртау пригрозил травить собак из-за нападений

Житель поселка Темиртау в чате губернатора Ильи Середюка пожаловался на агрессивных бездомных собак и пригрозил начать их травить. Власти сообщили, что заявка на отлов уже направлена, сообщает Сiбдепо .

Обращение появилось в чате главы региона. По словам автора, бездомная собака в прошлом году принесла шесть щенков и в этом году — еще шесть. Он считает, что стая представляет угрозу для жителей.

«Детей кусает, вынуждены детей в школу провожать, ночью идешь на электричку рычат и кидаются. Я начну их травить», — написал мужчина.

Управление ветеринарии Кузбасса сообщило, что заявка на отлов бездомных животных по адресу улица Центральная, 34 и на прилегающей территории уже оформлена в администрации Таштагольского округа.

Жителям напомнили, что оставить заявку можно по телефону 8 (38473) 33-560 или через интерактивную карту на сайтах муниципалитетов и управления ветеринарии.

