Житель Темиртау пригрозил травить собак из-за нападений
Фото - © Unsplash.com
Житель поселка Темиртау в чате губернатора Ильи Середюка пожаловался на агрессивных бездомных собак и пригрозил начать их травить. Власти сообщили, что заявка на отлов уже направлена, сообщает Сiбдепо.
Обращение появилось в чате главы региона. По словам автора, бездомная собака в прошлом году принесла шесть щенков и в этом году — еще шесть. Он считает, что стая представляет угрозу для жителей.
«Детей кусает, вынуждены детей в школу провожать, ночью идешь на электричку рычат и кидаются. Я начну их травить», — написал мужчина.
Управление ветеринарии Кузбасса сообщило, что заявка на отлов бездомных животных по адресу улица Центральная, 34 и на прилегающей территории уже оформлена в администрации Таштагольского округа.
Жителям напомнили, что оставить заявку можно по телефону 8 (38473) 33-560 или через интерактивную карту на сайтах муниципалитетов и управления ветеринарии.
