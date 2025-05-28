Житель Серпухова открыл спортивную площадку в ДНР

Он принял участие в открытии новой современной спортивной площадки в посёлке Моспино, где проживает около 7 тысяч человек. Ранее в этом посёлке не было ни одной спортивной площадки, где дети могли бы заниматься физкультурой и воспитывать любовь к здоровому образу жизни.

Благодаря инициативе и поддержке движения «Здоровое Отечество», этот важный проект стал реальностью. Сейчас Сергей Ситников находится на Донбассе с гуманитарным грузом и лично участвует в реализации подобных инициатив. Это далеко не первая его подобная поездка — он регулярно совершает гуманитарные миссии.

Помимо установки спортивной площадки, команда побывала на передовой, в детских домах, встретилась с настоящими Героями, которые сейчас стоят на защите Родины. Сергей Ситников и активисты «Здорового Отечества» передали им слова поддержки и подарки, выразив глубокую благодарность за их мужество и самоотверженность.

В правительстве ДНР наградили Сергея Ситникова Почетной грамотой Общественного Движения «Донецкая Республика» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

— Открытие площадки собрало около сотни гостей, половина из которых — дети, для которых и создавался этот объект. Теперь у них есть возможность заниматься спортом, развивать силу духа и тела, а главное — выбирать здоровый и активный образ жизни, — отметил Сергей Ситников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.