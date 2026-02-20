Житель Раменского округа расчищает улицы самодельным отвалом

Житель Раменского округа Владимир Рыжиков оборудовал автомобиль отвалом для уборки снега и помогает расчищать улицы города. 19 февраля в Раменском он вновь вышел на маршрут, чтобы облегчить проезд водителям и доступ к социальным объектам.

Владимир Рыжиков по профессии авиатехник. Коллеги прозвали его Mr. Volodya, и это имя закрепилось за ним. Идея установить отвал на автомобиль появилась после того, как он сам столкнулся с трудностями во время снегопадов, передвигаясь на низкой машине.

Теперь он планирует маршруты с учетом собственных поездок и просьб знакомых. Особое внимание уделяет автобусным остановкам и социальным объектам. Снег складывает к уже существующим кучам, чтобы не создавать новых препятствий.

Помимо расчистки, Владимир помогает застрявшим автомобилистам в составе городской автодружины: вытаскивает машины и подсказывает безопасные пути объезда. Горожане благодарят его сигналами фар и жестом «класс».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.