Житель Подмосковье 4 года тайно записывал на диктофон разговоры сожительницы

Житель подмосковного Талдомского округа тайно установил в доме сожительницы диктофон и четыре года записывал ее разговоры, а после разрыва незаконно проник в жилье, чтобы забрать свои вещи. На него завели уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, 57-летний злоумышленник установил скрытый цифровой диктофон в доме у сожительницы в СНТ «Сорокино». Он замаскировал устройство в корпус видеорегистратора и на протяжении четырех лет — с 2021 по 2025 год — вел тайную запись переговоров женщины, а также собирал информацию о ее частной жизни.

После расставания в сентябре 2025 года мужчина перелез через забор и забрался в дом без ведома экс-возлюбленной, чтобы забрать свои личные вещи. Некоторое время он прятался на чердаке, чтобы остаться незамеченным, а затем покинул жилье.

На злоумышленника завели дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Подозреваемый был задержан.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.