Житель Петергофа собрал крупнейшую коллекцию часов в России

Житель Петергофа Александр Бродниковский за несколько десятилетий собрал коллекцию из 7 тысяч часов, среди которых есть редкие и уникальные экземпляры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Коллекция Александра Бродниковского из Петергофа насчитывает 7 тысяч часов — в основном наручных, но есть также будильники, настенные и сувенирные модели. Собиратель рассказал, что увлечение часами началось почти полвека назад, когда он окончил Петродворцовое профессионально-техническое училище по специальности «часовщик» и начал работать на заводе «Ракета».

Во время службы на флоте Бродниковский ремонтировал морские хронометры, а ненужные часы отправлял домой. Позже друзья посоветовали ему сделать стеллажи и показывать коллекцию гостям. После возвращения на завод он продолжил собирать часы, а затем работал на других предприятиях Петергофа.

Особую роль в пополнении коллекции сыграл бездомный Юрий, который приносил найденные часы в обмен на вознаграждение. Сотрудничество продолжалось до 2003 года. Позже Бродниковский стал активно участвовать в интернет-форумах и аукционах, что позволило расширить коллекцию за счет редких экземпляров со всей страны.

В собрании коллекционера преобладают часы «Ракета», многие из которых он изготовил сам. Среди экспонатов есть часы с портретами известных личностей, флагами разных стран, а также уникальные модели, не запущенные в массовое производство. Некоторые часы посвящены морской тематике и сейчас выставлены в Музее времени в Москве.

Самые старые часы коллекции датируются XIX веком — это швейцарская модель «Докса» 1887 года и «Лонжин». В коллекции есть и массивные часы из каслинского чугуна, и авиационные хронометры, и часы для танка. Особое место занимают модели, способные показывать время в разных городах.

Бродниковский неоднократно пытался зарегистрировать свою коллекцию в Книге рекордов Гиннесса, но сталкивался с бюрократическими трудностями. Сейчас мировой рекорд принадлежит шотландцу Джеку Шоффу, у которого 1 500 часов.