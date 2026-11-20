Житель Орехово-Зуева в 69 лет освоил анимацию и готовится к участию в фестивале

Житель Орехово-Зуевского округа в 69 лет освоил анимацию и готовится к участию в областном фестивале.

Валерий Салтанов — бывший актер театра и кино, режиссер, выпускник Дальневосточного института искусств — начал подготовку к созданию мультфильма о волонтерах, отправляющихся в космос. Эта работа станет более чем пятидесятой в его коллекции мультфильмов.

За плечами у него — служба в театрах Камчатки, Сахалина, Приморья и Москвы, съемки в кино. В 1998 году он организовал собственный театр «Той-тени», в котором вместе с женой показывал спектакли в клубах и театрах разных городов России.

Полгода назад пенсионер решил освоить анимацию. Создавал мультфильмы на основе басен Эзопа, Федра, Вергилия, Михалкова.

Компьютерные программы для анимации Валерию Даниэлевичу помогли освоить его дети. До этого он работал только в Word, где писал детские рассказы, пьесы для театра и стихи. Программы были на английском языке, а в институте он изучал французский, поэтому осваивал их методом проб и ошибок.

Героев своих мультфильмов — кукол — он лепит сам из папье-маше, используя детскую одежду и краски. Снимает на фотоаппарат и камеру на хромакее, загружает материал в программу, создает антураж и заставляет кукол двигаться. Озвучивает персонажей сам или знакомые по «Активному долголетию», которым он раньше преподавал актерское мастерство.

В его копилке уже больше 50 мультфильмов, созданных по мотивам известных басен. Однако автор пришел к выводу, что нужно делать что-то свое, и стал сочинять тексты и стихи для своих работ.

Сейчас Валерий Даниэлевич готовится к участию в Московском областном фестивале анимации «Пластилиновая ворона», который состоится в Егорьевске в сентябре 2027 года. Скорее всего, он станет самым возрастным его участником. Идея для конкурсной работы уже есть, а подготовиться к фестивалю пенсионеру помогают в клубе «Активное долголетие» в Орехово-Зуеве.