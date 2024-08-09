Житель Москвы рассказал, как спасал военкора Поддубного из сгоревшей машины

Житель Москвы Николай Рыльский помог военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному выбраться из сгоревшего автомобиля после атаки ВСУ в Курской области, сообщает RT .

Мужчина рассказал, что при заезде в Суджу заметил журналиста, которому очевидец оказывал помощь. По его словам, Поддубный не помнил, что с ним произошло.

«Этот человек (очевидец — ред.) отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину. Уже в беседе он сказал, что военкор», — вспомнил Николай.

Спаситель отметил, что во время поездки постоянно задавал вопросы Поддубному, чтобы он не потерял сознание. Рыльский заявил, что у военкора была обгоревшая спина, а кожа с него «слезала лоскутами».

Изначально мужчина хотел доставить военкора в больницу в селе Большом Солдатском, но там не оказалось персонала. Николай передал журналиста волонтерам на Льговском кольце.

Собеседник добавил, что отправился в Суджу, чтобы эвакуировать родителей. Однако они не выходят на связь с 6 августа.