Житель Курской области рассказал, как ВСУ повесили в церкви его родственника

Украинские боевики зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, после чего повесили в церкви, сообщил военным следователям СК родственник убитого, пишет РИА Новости.

Сам он покинул с семьей село Черкасское Поречное Суджанского района, а его племянник остался. «Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого… Он подумал, что его не тронут», — рассказал

Мужчину сначала били, а потом затащили в церковь и повесили.