Житель Кубани получил штраф за АУЕ*-символику в MAX
В России рассмотрели первое дело о демонстрации экстремистской символики в мессенджере MAX. Его фигурантом стал житель Кубани. Мужчине выписали штраф, сообщает «Осторожно, новости».
Протокол составили на жителя кубанской станицы Федоровской Ивана К. По данным правоохранителей, летом 2025 года мужчина поставил на аватарку в MAX фотографию, на которой демонстрировалась татуировка в виде восьмиконечной звезды* — символа запрещенного движения АУЕ*.
В феврале силовики наткнулись на профиль Ивана. Мужчину обвинили в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).
Абинский суд Краснодарского края оштрафовал Ивана на 1 тыс. рублей. Ранее о подобных штрафах за демонстрацию запрещенной символики в MAX известно не было.
Между тем россиян начали штрафовать за песни, в названиях которых есть символика АУЕ*. Всего было составлено уже более десятка таких протоколов.
*Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.