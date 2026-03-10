Житель Кубани получил штраф за АУЕ*-символику в MAX

В России рассмотрели первое дело о демонстрации экстремистской символики в мессенджере MAX. Его фигурантом стал житель Кубани. Мужчине выписали штраф, сообщает «Осторожно, новости» .

Протокол составили на жителя кубанской станицы Федоровской Ивана К. По данным правоохранителей, летом 2025 года мужчина поставил на аватарку в MAX фотографию, на которой демонстрировалась татуировка в виде восьмиконечной звезды* — символа запрещенного движения АУЕ*.

В феврале силовики наткнулись на профиль Ивана. Мужчину обвинили в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Абинский суд Краснодарского края оштрафовал Ивана на 1 тыс. рублей. Ранее о подобных штрафах за демонстрацию запрещенной символики в MAX известно не было.

Между тем россиян начали штрафовать за песни, в названиях которых есть символика АУЕ*. Всего было составлено уже более десятка таких протоколов.

*Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

