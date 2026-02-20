Россиян начали штрафовать за песни, в названиях которых есть символика АУЕ*

Нескольким жителям Кургана пришли штрафы после того, как силовики нашли в их плейлистах в соцсети «ВКонтакте» треки с запрещенной символикой в названиях, сообщает URA.RU .

Правоохранители чаще всего обращали внимание на шансон или тюремную лирику. Если они видели в плейлисте человека трек, в названии которого есть восьмиконечная черно-белая звезда*, являющаяся запрещенной символикой АУЕ*, то заводили административное дело.

Всего было составлено уже более десятка таких протоколов. Они предусматривают штраф от 1000 до 2000 рублей или арест на 15 суток.

Как выяснилось на заседаниях суда, люди, совершившие правонарушение, даже не знали, за что им вменяют штраф.

Ранее в НАО студент нарисовал Гитлера на паре и получил 5 суток ареста. На него административное дело по статье о демонстрации нацистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП).

*Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.