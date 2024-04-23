Житель Крыма в нетрезвом состоянии сменил имя на Ангел Габриелович Отченаш

Житель Крыма в течение трех лет не знал своего настоящего имени. Он был в нетрезвом состоянии и сменил ФИО на Ангел Габриелович Отченаш, сообщает Mash.

Как стало известно, мужчине в суде рассказали, что его зовут Ангел. Сам крымчанин не мог вспомнить, когда успел сменить имя с Андрея на Ангел.

Несколько лет назад мужчина после развода с женой выпил и в нетрезвом состоянии поменял имя. Когда Андрей пришел в себя, то не вспомнил о том, что сделал.

О смене своего имени крымчанин узнал в суде после того, как его остановили за рулем в нетрезвом состоянии.

Мужчину лишили прав и назначили исправительные работы. Теперь Андрей уже поменял свои личные данные обратно.