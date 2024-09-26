Житель Котельников, труженик тыла Иван Алферьев отметил 95-летие

Отметивший 95-летие житель Котельников Иван Алферьев родился 25 сентября 1929 года в городе Кустанай, Казахская ССР, в семье, где росли шестеро детей. Во время Великой Отечественной войны на фронте пал старший брат, и Иван с юных лет начал помогать взрослым, работая на полях: косил траву и убирал овощи. Все для фронта, все для Победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

После войны, в 1946 году, он продолжил образование в техникуме, изучая агрономию, а затем служил в армии в городе Чугуев, где работал радистом. О нем, как о лучшем связисте, часто печатали статьи в газете «Красная Звезда». Вернувшись в родные места, Иван стал агрономом МТС и принимал участие в подъеме целины.

Участвуя в общественной жизни, он стал инструктором в райкоме комсомола, а позднее завершил обучение в Высшей партийной школе в Алма-Ате. Он был лично знаком с Иваном Никитовичем Кожедубом — легендарным советским военачальником, трижды Героем Советского Союза.

Иван Алферьев удостоен многочисленных наград:

орден трудового Красного Знамени

три ордена «Знак Почёта»

медали

звание Ветерана труда.

С 1998 года наш юбиляр проживает в городе Котельники.

Председатель совета депутатов Анатолий Бондаренко передал поздравления от президента Российской Федерации, губернатора Московской области, исполняющего полномочия главы города и от себя лично поздравил Ивана Алферьева с Днем рождения, пожелав крепкого здоровья, душевного тепла, множества счастливых моментов, любви и заботы от близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.