Житель Клина готовится побить мировой рекорд, прыгнув с парашютом из стратосферы

Подмосковный атлет Сергей Бойцов не первый раз удивляет своими экстремальными трюками. Он прыгал с крыши самого высокого здания в Европе –«Лахта-Центра», исполнял гимнастическое «солнышко» на высоте 1,5 км без страховки и парашюта, устраивал в небе первый в мире боксерский поединок и даже играл в пинг-понг на платформе, расположенной в 2,5 км от земли.

В августе Сергей планирует установить мировой рекорд, совершив парашютный прыжок из стратосферы. Действующее мировое достижение принадлежит спортсменам из Польши и составляет 33 000 футов (чуть больше 10 км). Сергей намерен подняться на высоту 11–12 км. Рекорд он собираетсяприурочить к Международному фестивалю молодежи, который состоится в сентябре 2026 года в Екатеринбурге.

По словам спортсмена, подготовка к рекорду требует колоссальных усилий, ведь на такой высоте человеческий организм сталкивается с экстремальным разрежением воздуха и сверхнизкими температурами. Сейчас вся команда проекта проходит жесткие тренировки: тестирование в барокамере с симуляцией подъема на 12 000 метров, проверку выносливости в термокамере, а также тренировки в аэродинамической трубе для отработки техники свободного падения.

«Вопросы подготовки и питания жизненно важны. Во-первых, все участники подъема должны быть абсолютно здоровы — малейшие проблемы с носом или ушами при резком перепаде давления могут привести к тяжелым баротравмам. За сутки-двое до старта необходима строгая диета, чтобы исключить любые проблемы с пищеварением. Во-вторых, критически важна подача кислорода. Если пилота обеспечить им относительно просто, так как он находится в статичном положении, то для меня как парашютиста нужно создать легкую и эргономичную систему, которая не сковывает движения во время прыжка, — рассказал Сергей Бойцов.

Прыжок потребует ювелирной точности. Раскрыть купол Сергей планирует на высоте полутора-двух километров — это оптимальный запас на случай нештатных ситуаций и для безопасного выбора площадки приземления. Таким образом, около 10 километров ему предстоит преодолеть в свободном падении. Скорость полета при этом будет составлять от 300 до 400 км/ч».

Управлять тепловым аэростатом на пути к стратосфере — не менее сложнаязадача. Из-за риска мгновенного обледенения оборудования на большой высоте пилоту придется непрерывно контролировать работу горелок и подачу газа. Пилотировать воздушным шаром будет президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

«Для подъема в разреженные слои стратосферы требуется колоссальная подъемная сила. Именно поэтому мы используем самый большой аэростат отечественного производства объемом 10 000 м³. Конструкцию шара пришлось серьезно доработать. Во-первых, мы подшили парашютный клапан к силовым стропам, чтобы на начальном этапе полета при возможных порывах ветра он не провалился внутрь ненагруженного купола. Во-вторых, модифицировали корзину: перелезть через высокий борт в тяжелом кислородном снаряжении парашютист просто не сможет, поэтому мы оборудовали ее специальной дверью для десантирования. Но главный технический вызов — заставить горелки стабильно работать на высоте, где практически нет кислорода, — поделился Иван Меняйло.

Для установления рекорда выбрано предгорье Алтая. Как пояснил Сергей Бойцов, степная зона безопасна с точки зрения воздушного пространства, а сухой и теплый воздух без резких порывов ветра обеспечит максимальную подъемную силу.Идеальная погода для старта — около +30 °C утром. Это позволит гигантскому воздушному шару стабильный набор высоты с первых секунд полета, что крайне важно, учитывая тяжелый вес кислородного оборудования и систем жизнеобеспечения на борту.

