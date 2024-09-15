Житель Иркутской области вылечил и приютил найденного в тайге раненого рысенка

Волонтер из иркутского села спас раненую маленькую рысь и приютил ее

Житель Иркутской области Александр Чубаков, проживающий в селе Залари, во время поездки в заброшенную деревню Черная речка обнаружил раненого рысенка и взял его на попечение, сообщает SHOT .

По словам мужчины, на теле малышки, которую он назвал Кирой, были повреждения, оставленные, предположительно, дикими зверями. Бизнесмен и волонтер, занимающийся производством вездеходов для нужд специальной военной операции, вылечил рысенка и поселил его в строящемся доме, принадлежащем его деду.

«У рысенка-девочки были раны, похожие на укусы диких зверей. Я вылечил ее, назвал Кирой и поселил в строящемся доме», — рассказал Чубаков.

Как заявил волонтер, Кира растет ласковой, любит людей и подружилась с местным котом. В настоящее время Чубаков ищет возможность передать повзрослевшую рысь в заповедник.