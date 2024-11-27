Житель Городца рассказал, какие артефакты ему удалось раскопать в области

Более 15 лет нижегородец из Городца занимается поиском археологических артефактов в Нижегородской области и соседних регионах, обнаружив десятки тысяч предметов, часть которых вошла в каталоги русской металлопластики, сообщает pravda-nn.ru .

Его увлечение началось с детства благодаря дедушке, коллекционировавшему царские монеты. В юности, приобретя металлоискатель, мужчина начал самостоятельные раскопки, превратив это хобби в долгие годы исследований.

Он тщательно выбирает места раскопок, используя старинные карты и собственный опыт, ориентируясь на особенности ландшафта: поселения часто располагались вдоль оврагов и водоемов, а заболоченные участки указывают на местонахождение бывших огородов. Поиск артефактов требует знания настройки металлоискателя, учета типа грунта и других параметров. Большинство находок залегает на небольшой глубине, иногда артефакты даже видны на поверхности.

Среди наиболее значительных находок Дмитрия — монеты времен Петра I, финно-угорские подвески XI–XIII веков, но наиболее ценной является панагия XVII века, найденная в 2022 году под Городцом. Эксперты оценили ее редкость как 9 из 10, отметив, что подобные панагии в России единичны, и эта, вероятно, принадлежала первому городскому епископу. Другие ценные находки Дмитрия — серебряные кольца периода татаро-монгольского ига, перстни придворных, славянские обереги.

«Мои находки, которые занесли в каталоги — это мой вклад в развитие истории», — заключил местный житель.