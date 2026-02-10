Житель Гонконга случайно снялся в порно со своей девушкой

Мужчина из Гонконга случайно наткнулся на порновидео с собой и возлюбленной. В 2023 году его с девушкой Эмили сняли преступники в одной из гостиниц в Шэньчжэне во время занятия сексом, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал BBC News.

Хронометраж ролика с порно — один час. Злоумышленники смонтировали запись утех пары и опубликовали ее в Сети.

Девушка Эмили сначала не поверила в увиденное. Однако затем испугалась, поскольку боялась, что запись с ней увидят близкие и друзья.

После инцидента пара длительное время не общалась. Они редко снимают жилье в отелях. На улице мужчина и девушка стараются ходить в кепках и шапках, чтобы их не узнали люди.

В КНР так называемое «шпионское порно» по-прежнему популярно. Такой контент часто распространяют через Telegram. В соцсетях женщины делятся лайфхаками по тому, как искать скрытые камеры в гостиницах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.