Житель Германии во время покоса травы нашел золото стоимостью 30 тысяч евро

В Германии сотрудник коммунальных служб во время покоса травы обнаружил золотые слитки, стоимость которых оценивается примерно в 30 тысяч евро, что соответствует 2,8 миллиона рублей, сообщает «Царьград» .

Драгоценный металл лежал в канализации. Сначала мужчина нашел восемь слитков, после чего обнаружил еще два. Гражданин Германии, проявив честность, отдал клад в руки полиции. Находка очень сильно их удивила.

«Я не сталкивался с подобными случаями более 20 лет. Тот факт, что золотые слитки передаются полиции в качестве находки, — большая редкость», — отметил представитель полиции Марко Ласке.

В данный момент эксперты проводят проверку номеров на слитках, рассматривая версию, что они могли быть украдены и затем спрятаны грабителями. Согласно законодательству, золото будет передано в распоряжение муниципалитета. Однако работник коммунальных служб, обнаруживший слитки, также имеет право заявить о своих правах на них — он считается потенциальным владельцем, пишет издание mdr.de.

