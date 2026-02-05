Совместное проживание взрослых детей вместе с родителями часто оправдывают дорогой арендой и нестабильными доходами, но в реальности решающим фактором оказывается не экономия, а внутренняя позиция человека, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Эта грань определяется не внешними обстоятельствами, а внутренней позицией человека. Корни уходят глубоко в детство. Наше воспитание часто основано на подчинении. Родителю удобно, когда ребенок соглашается, не акцентирует свои потребности, а делает так, как хочет старший. Это формирует у человека множество страхов: „А получится ли у меня?“, „А смогу ли я?“, „Хватит ли у меня ресурсов жить отдельно?“», — сказала Гладких.

Эти страхи сковывают и не дают реализовать природный потенциал. Как они возникают? Например, ребенок хочет отдохнуть, а родитель заставляет его заняться делом, и тот подчиняется, чтобы избежать «разноса». Или ребенок хочет поплакать, а родитель тут же затыкает эти эмоции фразами вроде «у других хуже». Кроме того, сказать родителю «нет, я хочу другого» часто неприемлемо — он найдет способ задавить это манипуляцией или угрозами.

Воспитывая послушных детей, мы невольно делаем их зависимыми от чужого мнения (сначала родительского, потом любого авторитета), нерешительными (любое их стремление может быть перекрыто «аргументом» сверху) и безответственными (удобно списать решение на кого-то другого: «Я тут ни при чем»).

«В итоге мы получаем инфантильную фигуру во взрослом теле. Человек, который ищет авторитеты, зависит от чужого мнения, скидывает ответственность и не берет ее за свою собственную жизнь. В детском опыте у него просто не было возможности научиться тому, что делает из маленького человека взрослого», — заключила специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.