Жесткий сценарий в 2030 году: как ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса

Цифровая платформа YesChat.ai запустила модуль, где мощные языковые модели попытались расшифровать пророчества Нострадамуса. Вместо поэтического толкования модели подошли к текстам как к набору структурируемой информации, сообщает «Царьград» .

По словам разработчиков, система провела параллели между пророчествами XVI века и актуальными базами данных, содержащими сведения о климатических изменениях, военных альянсах и геополитической обстановке. Результат анализа лишился характерной для первоисточника аллегоричности, но обогатился указаниями на конкретные даты и конфликты.

Главное предупреждение, согласно выводам ИИ, касается Великобритании. Уже к концу 2026 года юго-восточные территории Англии, в том числе Лондон, могут столкнуться с разрушительным наводнением. Это событие станет лишь первым этапом. Затем появляется «Аузония» — обозначение, которое алгоритм присвоил новому союзу Италии, Испании и Греции. Логика модели предполагает, что этот средиземноморский блок вступит в вооруженный конфликт с Британией.

Положение Франции описано системой как нестабильное. К 2027 году страну ожидают масштабные волнения граждан и потеря внешнеполитического суверенитета, что будет сопряжено с растущим влиянием США. Южные регионы, согласно этой версии, превратятся в зону развертывания американского военного контингента.

Особое внимание в исследовании уделено 50-й параллели. В оригинальном тексте «Письма к Генриху II» эта координата указана как значимая. Искусственный интеллект связал ее с российскими и восточноевропейскими землями, выдвинув гипотезу о консолидации вокруг Москвы нового мощного центра силы.

Наиболее жесткий сценарий отнесен к 2030 году. Упоминание «кораблей-трезубцев» алгоритм интерпретировал как указание на баллистические ракеты Trident II. Катрен 5/62 был расшифрован как предвестник применения тактического ядерного оружия на Ближнем Востоке.

