Жертва «схемы Долиной» осталась без квартиры в Москве, но с ипотекой на 12,6 млн

Жительница столицы лишилась квартиры по «схеме Долиной», но продолжает платить за жилье ипотеку по 90 тыс. рублей в месяц, сообщает Baza .

Женщина подыскивала квартиру для сына. Подходящий вариант нашла на юге мегаполиса — двухкомнатная квартира за 12,6 млн рублей, которую продавала интеллигентная на вид женщина с высшим образованием. Она сказала, что собирается переезжать поближе к родственникам, на сделке представила все справки, в том числе из психо- и наркодиспансеров. В итоге договор купли-продажи недвижимости был подписан.

После этого включилась «схема Долиной». Экс-собственница отказалась выезжать из квартиры, она написала заявление в полицию, где утверждала, что отдала все деньги аферистам.

Через суд покупательница пыталась выписать из квартиры продавца и принудительно выселить. Но женщина подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи квартиры. Через экспертизу покупательница пыталась доказать вменяемость продавца, но было вынесено заключение, что в день сделки владелица квартиры не могла понимать значение собственных действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». На этом основании суд признал сделку недействительной.

Сейчас добросовестная покупатель хочет оспаривать принятое судом решение, а пока у москвички ни денег, ни квартиры, только появился кредит с большими процентами.

